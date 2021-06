Il Genoa guarda in Germania alla ricerca dell'alternativa a Kevin Strootman.



Se il mediano olandese resta la prima scelta dei rossoblù, che devono però trovare la quadratura del cerchio con l'Olympique Marsiglia, gli uomini-mercato del Grifone vagliano a contempo l'orizzonte alla ricerca di possibili colpi con cui rimediare l'eventuale mandato ritorno della Lavatrice.



Secondo una voce che rimbalza direttamente dalla Germania, il Genoa avrebbe messo nel proprio mirino un centrocampista tedesco, che per caratteristiche appare una sorta di alter-ego di Strootman. Si tratta del 31enne ex nazionale ed ex Bayern Monaco Sebastian Rudy.



Reduce da due buoni campionati in prestito all'Hoffenheim, il mediano cresciuto nello Stoccarda è ormai prossimo a diventare svincolato. Il suo rapporto con lo Schalke '04, club che ne detiene il cartellino, scadrà infatti a fine giugno e nelle intenzioni delle due parti non ci sarebbe quella di rinnovare il legame.