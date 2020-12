E' terminato con un mese d'anticipo, almeno dal punto di vista agonistico, il 2020 di Davide Biraschi.



Il difensore del Genoa si era infortunato alla spalla destra dieci giorni fa nella trasferta di campionato in casa dell'Udinese, durante un contrasto di gioco con il bianconero Roberto Pereyra. Dopo una settimana e mezzo trascorsa in assoluto riposo, ieri Biraschi si è sottoposto ad un intervento chirurgico di capsuloplastica che, come ha reso noto il club ligure, si è svolto senza alcuna complicazione.



Difficile, a questo punto, per non dire impossibile ipotizzare un suo rientro in campo prima della sosta natalizia. Se così dovesse essere Biraschi salterebbe ben cinque turni di campionato, ossia le trasferte con Fiorentina, Benevento e Spezia e gli impegni interni contro Milan e Juventus.