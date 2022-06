La ricerca di rinforzi per il reparto difensivo in vista della prossima stagione sta portando il Bari, neopromosso in Serie B, a sondare diverse piste.



Tra queste una delle più recenti porta dalle parti di Alessandro Vogliacco, giovane centrale di proprietà del Genoa reduce da una buona stagione con il Benevento.



I rossoblù vorrebbero integrare il ragazzo nella propria rosa ma il fronte ad una buona offerta la prenderebbero senz'altro in considerazione. Vogliacco, tra l'altro, è cresciuto proprio nel vivaio dei Galletti e probabilmente accetterebbe di buon grado il ritorno in Puglia.