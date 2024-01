Genoa, il Bayern supera Milan e Napoli: accordo vicino per Dragusin

Marco Tripodi

Radu Dragusin non è mai stato così vicino al salutare il Genoa.

L'inserimento a sorpresa del Bayern Monaco nella corsa al difensore rumeno starebbe infatti per scompigliare tutte le carte di una vicenda che vede coinvolti diversi club. Napoli e Milan in Italia, Tottenham e Newcastle all'estero.



Piombati come un rapace sul giocatore, i bavaresi hanno subito messo sul piatto un'offerta complessiva (tra cifra base e bonus) che coincide con la richiesta da 30 milioni di euro pretesa dal Grifone per lasciar partire il proprio leader arretrato.

Il Bayern avrebbe già pronto anche un contratto quadriennale per il giocatore cresciuto nel vivaio della Juventus e acquistato a titolo definitivo dai rossoblù solo un anno fa per meno di 8 milioni, al quale verranno garantiti 2 milioni di euro netti a stagione.



A meno di rilanci da parte di altre squadre, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.