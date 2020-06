Manca solo il riscontro matematico, poi il Benevento potrà festeggiare la sua seconda promozione in Serie A. In attesa del verdetto la dirigenza sannita si guarda attorno alla ricerca di nuovi tasselli per arricchire l'organico in vista del salto di categoria.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, tra gli obiettivi messi nel mirino dai campani c'è anche Gianluca Lapadula. L'attaccante italo-peruviano terminata l'attuale esperienza in prestito al Lecce dovrebbe far rientro al Genoa a fine campionato. In rossoblù per lui gli spazi appaiono però ostruiti, nonostante vanti con il Grifone un contratto valido fino al luglio 2022 e un ricco contratto da oltre un milione di euro all'anno. Un nuovo trasferimento temporaneo appare l'ipotesi più probabile per il suo futuro, a meno che il Lecce, in caso di salvezza, non decida di adoperare il diritto di acquisto che può vantare nei suoi confronti.