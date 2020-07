Giusto il tempo di archiviare la festa per la seconda promozione in Serie A della propria storia che il Benevento si butta subito sul mercato alla ricerca di rinforzi da regalare a Pippo Inzaghi in vista del salto di categoria.



Tra gli obiettivi da tempo nel mirino della dirigenza sannita c'è anche Gianluca Lapadula, attuale centravanti del Lecce il cui cartellino appartiene però al Genoa. I salentini nei suoi confronti vantano un diritto di riscatto che tuttavia difficilmente verrà esercitato, soprattutto qualora i giallorossi non riuscissero a raggiungere la salvezza. Anche al Grifone però l'italoperuviano non sembra vantare troppe possibilità di permanenza, dopo le due deludenti stagioni vissute all'ombra della Lanterna in passato.



L'ipotesi di un nuovo trasferimento temporaneo per l'ex attaccante del Milan appare quindi la soluzione più plausibile. Non è tuttavia da escludere neppure la cessione definitiva, con il Genoa disposto ad abbattere parecchio il prezzo del cartellino pur di liberarsi di un ingaggio che supera il milione di euro. In tal caso il Benevento potrebbe aggiudicarsi Lapadula per una cifra attorno ai 5 milioni.