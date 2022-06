C'è una nuova concorrente per l'Inter nella corsa ad Andrea Cambiaso.



Oltre ai nerazzurri, che da settimane pensano all'esterno del Genoa come possibile pedina da regalare a Simone Inzaghi, negli ultimi giorni un'accelerata sembra averla data anche il Bologna.



Stando a quanto riporta stamane il Corriere dello Sport, la dirigenza felsinea avrebbe chiesto un incontro all'agente del giocatore, Giovanni Bia, per convincerlo della bontà della loro offerta.



Per il Bologna l'alternativa al 22enne ligure sarebbe un'altra vecchia conoscenza del Grifone, il parmense Giuseppe Pezzella.