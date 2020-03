Un'idea di mercato emersa lo scorso gennaio ma non concretizzata potrebbe riemerge nella prossima sessione di trattative.



Pur faticando ad imporsi nel Genoa, Andrea Favilli continua infatti a vantare diversi estimatori, anche in Serie A. Tra questi c'è il Bologna che già un paio di mesi fa aveva pensato di portare il giovane attaccante pisano all'ombra delle due torri per ricomporre la coppia che con Orsolini aveva fatto scintille ai tempi di Ascoli in Serie B.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, i felsinei non avrebbero ancora perso la speranza di mettere le mani sul ragazzo, tanto da meditare un ritorno alla carica la prossima estate.