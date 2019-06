Il Bologna guarda in casa Genoa per rinforzare il proprio attacco.



I felsinei, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, dopo aver trovato la porta chiusa per Christian Kouame che i liguri non vogliono cedere, avrebbero spostato il proprio mirino sul suo compagno di squadra e di reparto Antonio Sanabria.



Walter Sabatini, neo responsabile del mercato degli emiliani , starebbe pensando di formare un tandem offensivo totalmente paraguaiano affiancando a Federico Santander l'ex centravanti di Roma e Sassuolo.



Sanabria è arrivato al Genoa lo scorso gennaio in prestito per 18 mesi dal Betis. Il suo rendimento deficitario, dopo un promettente inizio, ha però convinto i liguri a lasciarlo partire verso altre destinazioni. Una soluzione che ho trovato il beneplacito anche del club andaluso a patto che la eventuale nuova squadra di Sanabria sia disposta a da accettare le stesse condizioni contrattuali già in essere con il Grifone, ossia il prestito fino a giugno 2020 e l'obbligo di riscatto fissato a 18 milioni in caso il ragazzo realizzi nel frattempo 15 reti.