Avrà uno strascico legale, come prevedibile, la vicenda legata al trasferimento di Lukas Lerager dal Bordeaux al Genoa.



Secondo quanto raccontato dalla stampa francese alcuni giorni fa, il club rossoblù non avrebbe ancora saldato il cartellino del centrocampista danese alla società girondina, contravvenendo a quelli che erano gli accordi in essere. Per questo motivo il Bordeaux ha deciso di rivolgersi alla FIFA,ll denunciando la questione nel tentativo di far valere le proprie ragioni.



Il Genoa, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, avrebbe fatto sapere in via ufficiosa che per completare il pagamento complessivo da 7 milioni di euro mancherebbe soltanto l'ultima tranche, ammontante a due milioni, e che presto verrà corrisposta.



Lerager è arrivato al Genoa lo scorso gennaio, inizialmente in prestito. A giugno poi la società ligure ha esercitato il diritto di acquisto previsto dall'accordo con il Bordeaux. Secondo i francesi però le date di pagamento stabilite dai due club non sarebbero ancora state rispettate. Da qui la decisione di rivolgersi alla federazione internazionale.