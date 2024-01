Genoa, il Brasile chiama Galdames: può liberare Ankeye

Marco Tripodi

David Ankeye non è ancora un giocatore del Genoa. E non potrà esserlo fino a che il Grifone non libererà all'interno del proprio organico un posto da extracomunitario.



Malgrado il club rossoblù abbia trovato l'accordo sia con il 21enne nigeriano che con lo Sheriff Tiraspol, società moldava che ne detiene il cartellino, l'arrivo in Liguria dell'attaccante africano per il momento resta congelato. La speranza del Genoa, e soprattutto del suo allenatore Alberto Gilardino che a più riprese ha invocato rinforzi entro la fine dell'attuale sessione di mercato, è la situazione si possa sbloccare a breve, permettendo l'inserimento in rosa di Ankeye.



La chiave per risolvere la questione potrebbe arrivare da Pablo Galdames, centrocampista cileno da tempo relegato ai margini della prima squadra. Tornato a Pegli in estate, dopo il positivo semestre in prestito alla Cremonese, il 27enne ex Velez ha fin qui giocato con il contagocce. Appena 9 i minuti disputati in campionato, per di più suddivisi in due gare. 180 quelli accumulati in Coppa Italia. Cifre che testimoniano come Galdames non si possa certo considerare una risorsa per mister Gilardino.



Sondato da diversi club di B nelle scorse settimane, il cileno potrebbe ora decidere di riavvicinarsi a casa. Sulle sue tracce, secondo Sky, si starebbero muovendo alcuni club brasiliani. I tempi, tuttavia, sono stretti e con il mercato che sta per entrare nella sua ultima settimana, occorre fare in fretta se non si vuole restare con il classico cerino in mano.