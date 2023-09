Il Brescia, neo-ripescato in Serie B, guarda in casa Genoa alla ricerca di rinforzi per la propria linea mediana.



La proroga del mercato concessa alle Rondinelle, oltre che al Lecco, in virtù della recente riammissione in cadetteria, permetterà alla squadra di Massimo Cellino di provare a rinforzarsi fino al prossimo 8 settembre. Tra gli obiettivi del club, come detto, sono finiti anche due giocatori la cui strada al Grifone sembra sbarrata da una concorrenza folta e agguerritissima.



Si tratta di Filip Jagiello e Pablo Galdames. Più che del primo, che poi sarebbe anche la prima scelta di mister Gastaldello anche in virtù di una positiva e precedente esperienza a Brescia, i rossoblù preferirebbero però privarsi soprattutto del secondo, considerato da Gilardino meno congeniale ai propri dettami tattici.