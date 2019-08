La carriera di Oscar Hiljemark potrebbe proseguire ancora in Serie A.



Il centrocampista svedese in uscita dal Genoa, che fino a qualche giorno fa sembrava ad un passo dall'accasarsi al Bordeaux, potrebbe invece essere un nuovo rinforzo del Brescia.



Stando a quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, la dirigenza delle rondinelle avrebbe individuato proprio nell'ex Palermo il tassello ideale per completare la propria linea mediana.



Il fatto poi che il giocatore andrà in scadenza di contratto tra meno di un anno, a fine giugno 2020, consentirebbe al Brescia di assicurarsene le prestazioni a titolo definitivo per una cifra probabilmente inferiore ai due milioni di euro.