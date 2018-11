L'infortunio di Lucas Castro, che terrà il centrocampista argentino lontano dai campi per tutto il resto della stagione, costringerà il Cagliari a correre ai ripari nel prossimo mercato di gennaio.



Per individuare il profilo del possibile sostituto del Pata, la dirigenza sarda starebbe guardando anche in casa Genoa. In particolare, stando a quanto riferisce Sky Sport, gli uomini mercato cagliaritani sarebbero interessati a Daniel Bessa.



Difficile, però, che la società ligure accetti di privarsi di quello che attualmente è uno degli elementi più utilizzati del proprio organico.