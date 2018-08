Proseguono le operazioni di sfoltimento della rosa da parte del Genoa.



Il club rossoblù, stando a quanto riporta il portale Trivenetogoal.com,avrebbe trovato l'accordo con il Cittadella per il trasferimento in granata dell'esterno offensivo Davide Voltan.



Nativo proprio della provincia di Padova, il giocatore 23enne è da diversi anni tesserato con il Grifone pur non avendo mai disputato alcuna gara ufficiale con la maglia del club ligure. La sua carriera è infatti costellata di prestiti, l'ultima dei quali al Feralpisalò in Serie C dove nello scorso campionato ha realizzato tre reti e sei assist in 27 presenze.