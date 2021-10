Per almeno qualche settimana ancora Enrico Preziosi resterà ufficialmente il presidente del Genoa.



Il definitivo e totale passaggio del club più antico d'Italia dalle mani dell'imprenditore irpino a quelle del fondo 777 Partners slitterà infatti di qualche giorno rispetto alla data originariamente prevista della seconda metà ottobre. Il closing potrebbe quindi arrivare a novembre inoltrato e con esso anche la definizione del nuovo organigramma societario rossoblù che tra le altre cose dovrebbe portare in presidenza il professor Alberto Zangrillo.



La chiusura della trattativa è comunque un atto puramente formale dal momento che l'operazione non è assolutamente a rischio. D'altronde gli americani nel Genoa hanno già investito oltre 30 milioni di euro. I primi 20 li hanno versati il 22 settembre, data del loro insediamento a Pegli, altri 10 poi sono arrivati nei giorni scorsi per rinsaldare l'acconto ai 150 milioni stabiliti quale cifra di cessione della società.



Altro indizio di come gli statunitensi abbiano ormai preso pieno possesso del club è l'incontro avuto ieri in Comune con il sindaco di Genova Marco Bucci. Un colloquio conoscitivo ma utile per gettare le basi di quello che entrambe le parti sperano possa essere un rapporto lungo e duraturo.