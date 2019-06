E' terminata dopo diciotto mesi la parentesi al Genoa diScaduto il prestito di un anno e mezzo, il centrocampista italo-brasiliano non è stato riscattato dal Grifone e quindi, come da accordi,Prima di riaccasarsi in riva all'Adige, tuttavia, Bessa ha voluto mandare un messaggio di commiato a tutte le componenti del mondo rossoblù, dai tifosi alla dirigenza, passando per i compagni e gli allenatori che ha visto alternarsi alla guida del club: "É arrivato il momento di salutarci - ha scritto il giocatore sulla propria pagina Instagram, coronando il messaggio con la foto della sua esultanza allo Juventus Stadium dopo il gol del'1-1 dello scorso ottobre - É stata una grande fase della mia vita. Questa foto riassume, in parte, la gioia e il piacere che ho avuto di indossare questa maglia. Ringrazio a tutte le persone che ho incontrato al @genoacfcofficial dai dipendenti, ha tutti compagni , hai mister e infine a tutti Genoani.per questi due campionati.OBRIGADO POR TUDO, FOI UMA HONRA"