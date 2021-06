Dal primo luglio prossimo Lukas Lerager sarà a tutti gli effetti un tesserato del Copenhagen.



Il mediano danese, tornato in patria nel corso dell'ultimo mercato invernale, verrà infatti riscattato dal club biancoblù che, come da accordi, verserà nelle casse del Genoa 3 milioni di euro.



Al Copenhagen Lerager si è subito imposto come un titolare inamovibile, disputando 17 partite e segnando anche 4 reti.