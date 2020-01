Il Cosenza bussa a casa del Genoa alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio.



Il club calabrese avrebbe messo nel mirino l'attaccante spagnolo Raul Asencio, di proprietà del Grifone ma attualmente in prestito al Pisa. In Toscana tuttavia la giovane punta non ha trovato lo spazio che sperava e potrebbe tornare alla base già nei prossimi giorni.



La sua permanenza a Pegli tuttavia sarebbe solamente momentanea poiché nel suo futuro c'è un nuovo prestito in cadetteria. A mettergli gli occhi addosso, secondo Tuttosport, sarebbe soprattutto il Cosenza che avrebbe chiesto il 21enne di Vila-Real in prestito fino a fine stagione.