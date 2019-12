Potrebbe proseguire in terra calabrese l'avventura italiana di Jandrei, portiere brasiliano del Genoa.



Arrivato in Italia lo scorso gennaio, l'ex estremo difensore della Chapocoense è stato finora l'eterno secondo di Ionut Radu, disputando appena due gare ufficiali con la maglia del Grifone, l'ultima proprio lo scorso martedì in Coppa Italia contro l'Ascoli.



Un minutaggio insufficiente per il ragazzo che adesso starebbe cercando di cambiare aria, seppur temporaneamente. Sulle sue tracce, secondo Pianetaserieb.it, si sarebbe mosso il Cosenza che lo preleverebbe in prestito per la seconda parte di stagione.



A quel punto il ruolo di dodicesimo al Genoa verrebbe preso da Federico Marchetti.