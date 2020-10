Tra le tante conseguenze che l'ondata di positività al Covid sta avendo sul Genoa c'è anche l'aver fatto saltare una cessione che sembrava ormai conclusa. E' quella di Peter Brlek, centrocampista croato di rientro dopo il prestito all'Ascoli che nei giorni scorsi è stato ad un passo dal ritorno in Polonia, in quel campionato in cui fu pescato dal Grifone nell'estate di tre anni fa.



L'impossibilità del giocatore nel raggiungere il paese slavo a causa del suo contagio al coronavirus gli ha impedito di sostenere le visite mediche con il Lech Poznan e quindi di trasferirsi alla formazione biancoblù nonostante l'intesa tra i club fosse già stata raggiunta.



Lo riferisce oggi Il Secolo XIX.