L'amichevole di lusso dell'estate del Genoa potrebbe saltare a causa del Covid.



I diversi casi di positività riscontrati nelle ultime ore nell'organico del Paris Saint-Germain e la quarta ondata di contagi attualmente in corso in Francia starebbero inducendo la dirigenza del Grifone a rinunciare alla disputa della gara tra rossoblù e parigini in programma sabato sera a Orleans.



Lo riporta il Secolo XIX.