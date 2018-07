A poche ore dal fischio d'inizio della prestigiosa amichevole con lo Zenit, in programma questo pomeriggio alle 17 a Neustift, il ritiro del Genoa ha accolto una gradita e sorprendente visita: quella del commissario tecnico della nazionale russa, Stanislav Cherchesov.



L'ex portiere dell'Urss si è intrattenuto per buona parte dell'allenamento mattutino del Grifone con lo staff tecnico e dirigenziale dei rossoblù, scambiato idee e opinioni anche con mister Davide Ballardini con il quale ha parlato anche del recente mondiale che l'ha visto protagonista con la sua Russia: "E’ stato un vero peccato non vedere l’Italia al Mondiale, è stata un’assenza pesante per una rappresentativa di tradizioni come la vostra. Auguro al Genoa il meglio per la nuova stagione. Oggi tornerò per la partita con lo Zenit San Pietroburgo”.