Quello di oggi non è un giorno qualsiasi per Davide Ballardini. Questa sera il tecnico romagnolo festeggerà infatti il suo debutto alla guida del Genoa, sfidando a Spezia la sorprendente formazione di Vincenzo Italiano.



Ma di emozione nel cuore del 56enne di Ravenna ce ne sarà ben poca, dal momento che per lui l'esordio in questione sarà la ripetizione di un avvenimento già vissuto altre tre volte su questa stessa panchina. Ciò che si augurano tutti i tifosi del Grifone è che ovviamente Ballardini riesca a replicare ciò che è sempre riuscito a fare in passato, ossia salvare dalla retrocessione una squadra che appare spacciata. Magari cominciando a risollevarla già da questa sera. Del resto nelle sue precedenti 'prime' in rossoblù l'allenatore non ha mai fallito.



Il primo suo debutto risale al 10 novembre 2010, quando un colpo da biliardo di Omar Milanetto gli diede il benvenuto a scapito del Bologna. Una vittoria che non arrivò al secondo esordio, quello del 26 gennaio 2013, quando tuttavia il Grifone riuscì nell'impresa mai banale di uscire indenne dallo Juventus Stadium bloccando i bianconeri sull'1-1. Fuori casa, proprio come allora e come stasera, avvenne infine anche il terzo approdo del Balla al Genoa. Era il 19 novembre 2017 è bastò una rete di Luca Rigoni per tornare dalla trasferta di Crotone con tre punti in saccoccia.



Riepilogando, nei tre debutti precedenti il Genoa di Ballardini ha ottenuto due vittorie e un pareggio, segnando tre reti e subendone solo una. Non male come premessa...