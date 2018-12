Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Spal: "Prandelli una persona di competenza ed esperienza, ha dimostrato di voler ripartire. Ci sembrava l'uomo giusto per riequilibrare una stagione cominciata bene ma senza risultati nell'ultimo periodo. Juric ha avuto un calendario molto difficile. Ha idee buone, ma vanno sviluppate ad inizio stagione. Non è riuscito a dare continuità di rendimento e risultati. Forse ha bisogno di più partite. Con Prandelli siamo convinti di poter trovare l'equilibrio".



MERCATO - "Dobbiamo trovare un esterno di sinistro, ci manca un elemento lì. Si sta adattando Lazovic, speriamo di trovare un tassello. Parleremo con Prandelli e vedremo. Il mercato di gennaio non è semplice"