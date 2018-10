Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, parla del futuro di Piatek, bomber del Grifone cercato da mezza Europa: "Intanto speriamo di mantenere Piatek fino alla fine dell’anno come è nelle intenzioni. Nella vita di sicuro c’è poco, altrimenti saremo degli indovini. Per quanto riguarda le trattative in corso, ha attirato l’attenzione di tanti club in europa, un calciatore che segna ogni domenica per forza attira attenzione. Riguardo la trattativa con il Napoli, solo Preziosi e De Laurentiis sanno cosa si sono detti. Sensazioni? Il presidente vuole mantenere assolutamente il giocatore, poi quello che si sono detti lo sanno loro. Devo sottolineare che è stata un’intuizione del presidente Preziosi. Quando scopri un giocatore tutti si prendono i meriti, era giusto sottolineare questo fatto. Piatek deve lavorare molto nel Genoa perché deve portarci in alto".