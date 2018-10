Alle voci di Giorgio Perinetti ed Enrico Preziosi che da settimane vanno ripetendo le incedibilità di Krzysztof Piatek almeno a gennaio, si aggiunge oggi quella del direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli: “ le nostre intenzioni sono quelle di mantenere Piatek fino alla fine dell’anno – ha assicurato il dirigente a Radio CRC – però nella vita di sicuro c’è poco altrimenti saremo degli indovini. Per quanto riguarda le trattative in corso il ragazzo ha attirato l’attenzione di tanti club in Europa, un calciatore che segna ogni domenica per forza attira attenzione”.



Tra le possibili destinazioni del numero 9 rossoblù una delle più probabili sembra essere Napoli, tanto che nel capoluogo campano si è sparsa addirittura la voce di un possibile scambio con il connazionale Milik. Un'ipotesi non del tutto esclusa da Donatelli: “Piatek gioca nel Genoa e la voglia è quella di trattenerlo. Per quanto riguarda Milik dovete parlare con i dirigenti del Napoli, non certo con noi. Si parla sempre di Piatek e bisogna parlare anche della squadra che mette in condizione di fare gol. C’è da stare tranquilli c’è un intera stagione e Piatek deve rimanere con i piedi per terra”.