Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato alla trasmissione ‘We Are Genoa’ in onda su Telenord: “Stiamo gettando le basi affinché prima della fine del mercato la squadra venga completata e possa giocarsi le proprie carte per la salvezza”



SU IAGO FALQUE – “Oggi ha svolto la prima parte delle visite mediche che ultimerà domani, così come accade per tutti i calciatori che arrivano al Genoa. È un giocatore che è già stato qui, ci darà una grande mano”



SU PINAMONTI – “Come prima punta non faremo altre operazioni anche perché ne abbiamo anche troppi. Pinamonti rimane sicuramente”



SU SOTTIL E PARIGINI – “Qualche nome che circola ora è anche in vista del futuro, non per l’immediato”



SU RADU – “Stiamo cercando di facilitare l’uscita di Radu. In casa di una sua partenza, rimarranno i portieri che abbiamo in squadra’



SU AGUDELO – “Se dovesse farsi avanti un club che gli garantirebbe più continuità rispetto a quello che possiamo fare noi, valuteremo anche quello”.