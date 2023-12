Lunga intervista questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX per il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini.



Tra i tanti temi trattati, a due settimane dalla riapertura delle trattative, non possono mancare le questioni di calciomercato. A cominciare dai possibili obiettivi in entrata:

"A gennaio nessuna rivoluzione, solo qualche ritocco. Avremo delle limitazioni previste dal regolamento della Federcalcio in tema di ristrutturazione del debito, a ogni acquisto dovrà corrispondere un'uscita. Siamo già avanti in alcune situazioni ma dovremo prima definire le operazioni in uscita".



Interpellato esplicitamente su due nomi riaccostati di recente al Grifone dopo lunghi ma vani corteggiamenti estivi, Ottolini sembra in qualche modo sbilanciarsi: "Zanoli continua a piacere, è uno dei nomi che stiamo valutando con attenzione. Pellegri per la sua storia sarà sempre collegato al Genoa. In estate lo abbiamo valutato, poi abbiamo preso altre decisioni".



Rassicurazioni ai tifosi, infine, arrivano anche sul fronte delle uscite. In particolare sulla possibili partenze dei gioielli Gudmundsson, Dragusin e Frendrup: "Tante telefonate ma nessuna offerta. La volontà della società è quella di non cedere nessuno. Se poi arriverà un'offerta dovrà essere valutata dalla proprietà e conterà anche il parere del giocatore. Ma la volontà, ripeto, è quella di non cedere nessuno'