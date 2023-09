Il Genoa si appresta a sfidare il Torino allo stadio Olimpico. Nel prepartita il direttore sportivo dei grifoni Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Dazn, fissando i punti di partenza per la stagione genoana:



"Ci si deve aspettare un Genoa che sia capace di tenere testa all’avversario. Non eravamo scarsi dopo la gara contro la Fiorentina e non siamo fortissimi dopo la partita con la Lazio. L’obiettivo del mercato era rinforzare la squadra per essere competitivi e alzare il nostro livello, ci divertiremo se otterremo gli obbiettivi prefissati"