Radu Dragusin è sicuramente uno dei giovani difensori più attenzionati in Italia, vista la buona stagione in Serie B con il Genoa e l'altrettanto convincente inizio quest'anno sempre con la maglia del grifone. Nel prepartita di Genoa-Empoli, a parlare di lui è stato Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa:



"Non pensiamo al mercato di gennaio, ma è chiaro che un giocatore del 2002, con questa fisicità, questa velocità e queste caratteristiche è attenzionato da tutta Europa. C'è tanta gente con cui abbiamo contatti settimanali, ma non c'è alcun tipo di offerta, non ci stiamo assolutamente pensando".