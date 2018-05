Il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato dell'interesse della Juve per il portiere ligure Mattia Perin ai microfoni di TuttoJuve:



Come commenta le voci che vorrebbero la Juventus interessata alle prestazioni sportive di Mattia Perin?

"Non sappiamo nulla dell'interesse della Juventus per Mattia Perin, ci sono ottimi rapporti coi bianconeri e se la Juve è intenzionata a parlarne valuteremo. La nostra intenzione è quella di tenere il ragazzo, ma dobbiamo tener conto che ci sono squadre interessate che partecipano a competizioni internazionali".



Il presidente Preziosi ha dichiarato che Beppe Marotta ha chiesto Perin.

"Staremo a vedere quel che succederà".