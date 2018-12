Potrebbero separarsi già a gennaio le strade del Genoa e di Ervin Zukanovic.



L'esperto difensore bosniaco arrivato al Grifone nell'estate 2017 è infatti seguito con una certa insistenza dal Frosinone, club che già nell'ultima sessione di mercato cerco invano di portarlo in Ciociaria.



Pedina fondamentale e quasi insostituibile nel Genoa di Ballardini della passata stagione, per l'ex di Roma e Chievo le cose non stanno andando altrettanto bene in questa annata. L'arretramento di Mimmo Criscito sulla linea dei difensori e la promozione di Koray Gunter a prima alternativa del capitano rossoblù gli stanno concedendo davvero poco spazio. Una situazione che potrebbe indurre il 32enne a cambiare aria già a gennaio, accasandosi laddove la sua titolarità non sarebbe in discussione.