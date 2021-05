Tra i tanti punti oscuri che avvolgono il prossimo Genoa ce n'è uno particolarmente buio, perché riguarda un intero reparto: quello dei portieri.



Dei quattro estremi difensori in rosa nell'ultima stagione, nessuno appare certo della permanenza in rossoblù. Come è noto Mattia Perin farà rientro alla casa madre juventina nell'attesa di capire quale sarà il suo futuro dopo il prestito al Grifone. Destino analogo attende anche il collega Alberto Paleari, anch'egli domiciliato a Pegli soltanto a titolo temporaneo. La mancata promozione in A del suo Cittadella, svanita proprio ieri sera nella finale contro il Venezia, aumenta le possibilità per il 28enne lombardo di essere riscattato dal Genoa, anche se lo scarso utilizzo avuto nel campionato appena terminato potrebbe indurlo a seguire altre vie. Arrivato il Liguria per fare il dodicesimo, quando Perin è stato indisponibile Paleari si è visto spesso scavalcato da Federico Marchetti, giocando di fatto appena tre partite, tra cui quella ormai inutile di Cagliari. Segno che forse la stima nei suoi confronti non è elevatissima.



A proposito di Marchetti, il contratto del 38enne veneto scadrà tra un mese esatto, proprio come quello dell'eterna riserva Lukas Zima. Ma mentre il ceko dovrebbe essere lasciato libero di accasarsi altrove, all'ex di Lazio e Nazionale la società gradirebbe garantire un'ulteriore stagione in campo. Sarà il giocatore a decidere, conscio che ad attenderlo a fine carriera c'è già comunque un posto come preparatore dei portieri rossoblù.