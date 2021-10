Comunque andrà a finire domani sera a Torino difficilmente Davide Ballardini saluterà anzitempo il suo Genoa.



La fiducia riposta nei suoi confronti della nuova proprietà americana non sembra destinata ad essere scalfita neppure da un nuovo eventuale passo falso. Malgrado il penultimo posto in classifica, una difesa che fa acqua da tutte le parti e una vittoria che manca ormai da un mese e mezzo, il tecnico del Grifone gode della stima la parte di suoi superiori. Una stima espressa a parole in più occasioni e successivamente ribadita anche nei fatti.



Ciò ovviamente non significa che la pazienza degli americani sia illimitata. Gli ambiziosi progetti della 777 Partners non possono essere compromessi da una stagione iniziata male ma ancora pienamente recuperabile. A patto di invertire resto la rotta.



Più che una singola gara a tracciare il destino del Balla saranno quindi i prossimi tre impegni. Dopo il Torino il Genoa farà visita martedì allo Spezia, nella riedizione della sfida prenatalizia che lo scorso anno vide il quarto debutto sulla panchina rossoblù del tecnico romagnolo, con annessa risalita verso l'ennesima miracolosa salvezza. Domenica 31 infine a Marassi arriverà il neopromosso e sorprendente Venezia, in un'altra gara pronostico pressoché obbligato per i liguri.



Tre scontri più o meno diretti nei quali il Grifone avrà l'obbligo di raccogliere più punti possibili. Al termine di questo trittico verranno tirate le prime somme che per quanto parziali saranno comunque fondamentali per stabilire il futuro della panchina genoana.