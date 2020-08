Nonostante una salvezza raggiunta dopo aver preso la squadra all'ultimo posto in classifica e una clausola del contratto che prevede il rinnovo automatico proprio in caso di permanenza in A, il futuro di Davide Nicola sulla panchina del Genoa è tutto da decifrare.



Interpellato sulla questione, ieri il presidente rossoblù Enrico Preziosi ha glissato l'argomento affermando che la decisione sulla guida tecnica del club più antico d'Italia spetterà a chi gestirà il Grifone al suo posto nei prossimi mesi, annunciando contestualmente la propria volontà di cedere la mano.



Ma anche lo stesso Nicola è apparso prudente circa il proprio destino: “Provare ad aprire un ciclo col Genoa? - ha dichiarato a Radio 24 - Diciamo che solitamente un ciclo inizia e finisce quando c’è una meta delineata. In questo caso non c’è da pensare a lungo termine, è importante riflettere su una valutazione annuale. Sono tutte valutazioni serene che si faranno tra un po’. In generale comunque la fiducia c’è”. Parole dettate forse più dalla moderazione e dall'esperienza che lo contraddistinguono che non da reali conoscenze della volontà societaria.



L'impressione generale è comunque quella che alla fine il tecnico piemontese resterà in sella al Grifone. Ma quando si ha a che fare con il Genoa nulla è mai scontato.