Due grossi punti di domanda aleggiano sul futuro organico del Genoa. Sono quelli relativi alle posizioni di Favilli e Pinamonti.



I due giovani Andrea hanno fin qui deluso le aspettative riposte in loro da una società che pure non ha lesinato denari per assicurarsene le prestazioni. Motivi che, uniti agli interessi che entrambi suscitano in diversi club, mettono in dubbio la loro permanenza all'ombra della Lanterna.



Secondo quanto scrive stamane Tuttosport, tuttavia, il loro futuro è legato soprattutto al bilancio societario che dovrà essere approvato entro il prossimo 30 giugno. In caso di rosso non è da escludere che almeno uno dei due possa essere sacrificato.