Scaricato dalla Lazio, che non ha esercitato nei suoi confronti il diritto di riscatto dopo il semestre passato in prestito con la maglia biancoceleste, Romulo ha fatto virtualmente ritorno al Genoa dove però potrebbe rimanere ben poco.



L'italobrasiliano piace a diversi club, soprattutto per la sua duttilità tattica oltre che per la grande esperienza di cui dispone. Un pensiero su di lui lo starebbero facendo in particolare l'Udinese e soprattutto il Verona, dove peraltro ha già giocato in due riprese tra il 2013 e il 2018 e dove ritroverebbe quell'Ivan Juric conosciuto brevemente nell'autunno scorso a Genova.



Prima di lasciarlo partire, tuttavia, Aurelio Andreazzoli vorrebbe conoscerlo in prima persona, saggiandone disponibilità e temperamento nel raduno estivo che il Grifone sosterrà ancora una volta Neustift, in Austria, a partire dal prossimo 8 luglio.