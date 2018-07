Nonostante le grandiose offerte provenienti dalla Premier League, l'ultima parla di addirittura oltre 25 milioni di euro messi sul piatto dal Bournemouth, il Galatasaray non sembra intenzionato a mollare la presa su Diego Laxalt.



Il club turco è stato uno dei primi, già in tarda primavera, a corteggiare con una certa insistenza l'esterno uruguaiano del Genoa. L'offerta recapitata dalla società bizantina ai colleghi liguri ad inizio giugno non ha però soddisfatto le richieste di Enrico Preziosi il quale si è convinto di poter incassare dalla cessione di Laxalt ben oltre i 15 milioni di euro preventivati alla fine dell'ultima stagione.



Anche perché non passa praticamente giorno senza che dalla parti di Villa Rostan arrivi una sostanziosa proposta d'acquisto per il treccioluto laterale sudamericano. Una situazione che secondo il portale turco FutbolArena.com non scoraggia il Galatasaray, convinto di poter ancora convincere Laxalt a scegliere il Bosforo come sua prossima destinazione. Magari contando anche sulla mediazione di Fernando Muslera, numero uno dei giallorossi e compagno d'avventura di Laxalt in nazionale ai recenti mondiali di Russia.