Hanno dovuto attendere quasi sette anni i tifosi del Genoa per rivedere la propria squadra vincere 4-0 una gara di campionato.



Prima del poker rifilato ieri sera al Cosenza, l'ultimo successo con punteggio analogo dei rossoblù era datato 3 aprile 2016, 31^ giornata dell'allora campionato di Serie A. Quel giorno a cadere sotto i colpi della truppa allenata da Gian Piero Gasperini fu il Frosinone, travolto da una tripletta di Suso e dal gol di Luca Rigoni. Un 4-0 che era stato preceduto tre mesi prima da un altro 4-0 casalingo con cui fu superato il Palermo. Anche in quel caso tra i protagonisti del Grifone ci fu lo spagnolo in prestito dal Milan, anche se la copertina se la conquistò Leonardo Pavoletti con una doppietta.



In termini assoluti per trovare l'ultimo 4-0 del Genoa in gare ufficiali bisogna scorrere all'indietro un po' meno. L'11 agosto 2018, tre giorni prima della tragedia di Ponte Morandi, i rossoblù liquidarono al Ferraris il Lecce nel terzo turno di Coppa Italia. Mattatore fu il neo-acquisto Kris Piatek che monopolizzò il tabellino con una quaterna da urlo stendendo però un avversario di categoria inferiore.



Dopo di allora i rossoblù hanno segnato quattro reti ad una pari grado in un'unica gara una sola volta. Era il 20 settembre 2020, primo turno del campionato post-Covid. Anche in quel caso vittima fu, proprio come ieri, una squadra calabrese: il Crotone. Il Genoa quel giorno si impose 4-1 sugli ionici che almeno, a differenza dei corregionali silani, ebbero l'effimera gioia di bucare una volta la porta avversaria.