Ivan Juric se la cava con il minimo sindacale. Il giudice sportivo ha infatti deciso di squalificare l'allenatore del Genoa per un solo turno di campionato. Niente panchina in casa del Torino, dunque, per Juric il quale tuttavia ha rischiato che la pena potesse essere ben più severa di quella combinatagli.



Espulso per proteste nel finale del derby di domenica sera, il tecnico di Spalato rischiava diverse giornate di squalifica per via dell'atteggiamento minaccioso e decisamente sopra le righe avuto nei confronti della direzione arbitrale dopo che era stato invitato ad allontanarsi dalla panchina. Juric è stato invece fermato per un unico turno e pertanto tornerà regolarmente a guidare Il Grifone da Bordo campo già domenica 9 contro la Spal. Come pena accessorio, inoltre, l'allenatore rossoblù dovrà pagare 5 mila euro di sanzione.