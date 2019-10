L'abbondante pioggia caduta nella notte e per tutta la mattinata sulla zona centrale della Liguria non ha causato problemi all'odierna sessione di lavoro del Genoa.



I rossoblu, agli ordini di Aurelio Andreazzoli, hanno svolto regolarmente il primo allenamento della settimana riabbracciando in gruppo i primi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. In particolare sono rientrati a Pegli Pandev, Sanabria, Kouame, Pinamonti e Agudelo. Questi ultimi due sono però rimasti a riposo precauzionale.



Regolarmente in gruppo ha invece lavorato Antonio Barreca, tornato pienamente a disposizione del tecnico dopo l'assenza contro il Milan nell'ultimo turno di campionato.