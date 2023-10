Tra i segreti del bel Genoa ammirato in questo avvio di stagione c'è anche Morten Frendrup.



Il mediano danese si sta rivelando una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Alberto Gilardino, grazie soprattutto alla caparbietà con cui si avventa su ogni pallone che transita dalle sue parti.



Una predisposizione al sacrificio e alla lotta testimoniata anche dai numeri. Frendrup è infatti il giocatore della nostra Serie A ad aver conteso più palloni agli avversari, ben 27 in 7 gare, quasi quattro a partita, uscendo vincitore in 15 duelli. Un primato che ha pochi eguali anche in Europa. Allargando lo sguardo ai cinque principali tornei continentali, sono appena due i colleghi che hanno fin qui fatto meglio del 22enne di Tuse. Si tratta di Marvelous

Nakamba del Luton, in Inghilterra, e di Joris Chotard del Montpellier, in Francia.