Una sconfitta netta che spacca in due il popolo rossoblù. Non tanto per il risultato in se, in fondo perdere in casa della capolista ci può assolutamente stare, quanto per come esso è maturato.



A dividere la tifoseria del Genoa è il chiaro atteggiamento rinunciatario avuto ieri da Criscito e compagni contro l'Inter. Un comportamento che ha fatto lievitare le polemiche.



Prima ancora che le due squadre uscissero dal campo sui vari social che si occupano di Grifone è emersa chiara una doppia ed antitetica tendenza. Da una parte c'è chi sta con Davide Ballardini e con la sua decisione di risparmiare minuti ad alcuni dei giocatori più importanti in vista soprattutto del derby di mercoledì sera; dall'altra c'è la posizione di chi viceversa condanna nettamente l'arrendevolezza dei rossoblù.



Mentre i primi sostengono che schierare la formazione migliore e provare a giocarsela alla pari in casa della lanciatissima capolista sarebbe stato un vero e proprio harakiri che oltretutto avrebbe fatto sprecare importanti energie a tre giorni dalla sfida alla Samp, i secondi ritengono che un Genoa in forma come quello attuale avrebbe avuto l'obbligo di provare a giocarsela, anche nel rispetto di una sportività che a loro dire non ci sarebbe stata. Il timore di quest'ultimi inoltre è che dopo aver staccato la spina contro i nerazzurri il Genoa possa faticare a reinserirla con i blucerchiati.



Mentre le discussioni in rete e in piazza continuano, per avere una risposta definitiva basterà attendere mercoledì sera. Sarà il campo, come sempre, a stabilire chi avrà avuto ragione.