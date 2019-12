Sembra giunta già al capolinea l'avventura di Riccardo Saponara con il Genoa.



Il trequartista forlivese, ormai ai margini della rosa rossoblù, è destinato a salutare il Grifone già nelle prossime settimane per far ritorno alla fiorentina, società che ne detiene il cartellino. Anche in viola tuttavia il ventottenne ex Empoli sembra dover rimanere il minimo necessario. Su di lui sembra infatti nutrire particolare interesse il Lecce.



Lo riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito.