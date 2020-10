Un attaccante del Genoa potrebbe salutare la formazione rossoblu a gennaio.



Nella prossima sessione invernale di calciomercato il Livorno vorrebbe aggiudicarsi le prestazioni di Giuseppe Caso, ex punta dell'Arezzo arrivata in estate a Pegli ma per ora mai utilizzato da Rolando Maran.



Lo riferisce TuttoC.com.