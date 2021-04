La riconferma di Kevin Strootman al Genoa è uno dei nodi più difficili che la dirigenza rossoblù dovrà affrontare nel prossimo mercato estivo.



Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia, è destinato a tornare alla casa madre malgrado il suo ambientamento in Liguria sia stato ottimo. Il suo futuro, tuttavia, dipenderà soprattutto dalle intenzioni del club francese il quale, secondo quanto riporta il quotidiano transalpino La Provence, vorrebbe sfruttare la rinascita del 31enne ex Roma per offrirlo al miglior acquirente e disfarsi di un ingaggio netto da 4,5 milioni di euro annui. Un'eventualità che complicherebbe di molto le possibilità del Genoa di proseguire il rapporto con il giocatore.