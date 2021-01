Lukas Lerager e Gianluca Scamacca: a questi due nomi è legata a doppio filo l'attività del Genoa nell'ultima settimana di mercato.



A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, peraltro mai del tutto escludibili quando si ha a che fare con Enrico Preziosi, soltanto un'eventuale partenza anche solo di uno dei due giocatori su menzionati spingerebbe infatti il club rossoblù a concretizzare nuove operazioni in entrata.



Ma se l'addio del danese, fortemente cercato dal Torino di Davide Nicola, potrebbe anche non portare necessariamente ad un nuovo innesto, vista l'abbondanza di elementi attualmente a disposizione di Ballardini nella zona centrale del campo, la cessione dell'attaccante lascerebbe viceversa un buco importante nella rosa del Grifone.



Dei cinque attaccanti rimanenti, infatti, solo Mattia Destro avrebbe le caratteristiche del centravanti vero e proprio. Motivo che costringerebbe il Genoa a rintracciare un suo alter ego, magari affondando il colpo su uno dei tanti nomi fatti nelle scorse settimane, in particolare l'atalantino Sam Lammers e l'argentino del CSKA Adolfo Gaich.