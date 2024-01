Genoa, il mercato non è finito: caccia a un difensore. E se spuntasse un'occasione...

Cinque acquisti e sei cessioni: la sessione invernale di calciomercato per il Genoa ha fatto fin qui registrare complessivamente ben undici operazioni. Un numero considerevole per una squadra che tutto sommato non ha impellenti necessità di classifica, navigando tranquilla a metà graduatoria, a distanza di sicurezza dalle insidie della zona retrocessione.



Malgrado ciò le trattative che riguardano il Grifone potrebbero non essersi ancora del tutto concluse. Entro giovedì sera, data di chiusura dell'attuale finestra di trasferimenti, il club rossoblù potrebbe infatti piazzare altri due colpi in entrata. In particolare la dirigenza ligure starebbe pensando di regalare a mister Alberto Gilardino un ulteriore innesto per il proprio pacchetto arretrato.



Dopo la partenza di Radu Dragusin, accasatosi al Tottenham per 30 milioni di euro bonus compresi e sostituito numericamente dall'acquisizione del giovane Giorgio Cittadini, arrivato venerdì scorso in prestito secco dall'Atalanta, il Genoa starebbe meditando di rimpolpare ulteriormente la difesa con l'acquisto di un giocatore di maggior esperienza. I nomi in cima alla lista sono quelli di Leo Ostigard, già in rossoblù due anni fa, e Marash Kumbulla. Sul primo però c'è il veto del Napoli che, dopo un'iniziale assenso al trasferimento, avrebbe ora posto il norvegese nella lista degli irremovibili. Il secondo invece è in procinto di lasciare la Roma, anche se solo a titolo temporaneo, e accetterebbe volentieri la destinazione rossoblù. Tuttavia il Genoa nutre qualche dubbio circa la tenuta fisica di un ragazzo rientrato solo ora in campo dopo l'infortunio patito la scorsa primavera.



L'altro obiettivo del Grifone dovrebbe essere un centrocampista. Nella zona mediana del campo hanno infatti salutato la truppa il polacco Filip Jagiello e il cileno Pablo Galdames. Di contro l'unico volto nuovo è quello del norvegese Eric Bohinen, prelevato dalla Salernitana. Possibile che anche in questo caso la dirigenza voglia aumentare numericamente il reparto, dotando Gilardino di un'ulteriore alternativa ai giocatori attualmente in organico.



Infine occhio ai colpi dell'ultimo secondo. Spesso le ore conclusive del mercato si rivelano quelle migliori per assestare colpi non previsti ma non per questo meno interessanti. Un'eventualità a cui il Genoa cercherà di non farsi trovare impreparato.