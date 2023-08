Un campione del mondo (e del Sudamerica) per Alberto Gilardino.

Dopo le sette reti subite nelle prime due gare ufficiali della stagione, tra Coppa Italia e campionato, il Genoa vuole a correre ai ripari approfittando degli ultimi giorni di mercato per regalare a mister Gilardino un rinforzo di sostanza ed esperienza per la sua difesa.



Se l'ipotesi Kjaer, avanzata nelle ore successive alla debacle con la Fiorentina, sembra poco più che una suggestione difficilmente realizzabile, vista la volontà del Milan di non privarsi del danese, più concreta potrebbe essere l'ipotesi di arrivare proprio a una vecchia conoscenza viola.



Secondo quanto scrive questa mattina l'edizione ligure di Repubblica, i rossoblù avrebbe messo nel mirino German Pezzella. Il 32enne centrale argentino, ex capitano della Fiorentina, dal 2021 è tornato al Betis, vincendo nel frattempo Copa America e Mondiale con la nazionale albiceleste. Ora il Genoa vorrebbe convincerlo a ritentare l'avventura in Serie A, dove in viola collezionò quasi 140 presenze in quattro stagioni, distinguendosi per la propria abilità tattica ed affidibilità.